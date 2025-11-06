حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 26 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 27 20

نخل 27 11

كاترين 25 10

الطور 29 19

طابا 28 17

شرم الشيخ 33 21

الإسكندرية 27 17

العلمين 25 17

مطروح 25 15

السلوم 23 18

سيوة 25 14

رأس غارب 30 20

الغردقة 29 21

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

الشلاتين 33 22

حلايب 31 22

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 28 19

بني سويف 27 18

المنيا 30 16

أسيوط 29 17

سوهاج 31 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 33 21

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 33 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 35 23

المدينة 33 19

الرياض 28 15

المنامة 29 23

أبو ظبي 33 22

الدوحة 31 24

الكويت 31 13

دمشق 27 10

بيروت 26 21

عمان 27 13

القدس 25 14

غزة 26 20

بغداد 34 21

مسقط 30 20

صنعاء 24 07

الخرطوم 37 24

طرابلس 26 19

تونس 21 14

الجزائر 20 14

الرباط 21 11

نواكشوط 37 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 06

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 25 11

نيودلهي 26 14

جاكرتا 33 24

بكين 11 03

كوالالمبور 35 25

طوكيو 21 12

أثينا 20 14

روما 18 11

باريس 16 11

مدريد 12 08

برلين 13 03

لندن 16 11

مونتريال 07 05

موسكو 09 07

نيويورك 14 12

واشنطن 17 09

أديس أبابا 24 10