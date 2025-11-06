قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي دولة كازاخستان المتوقع انضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم ؟
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

واقرأ أيضًا:

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. 

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 26 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 19

سقوط أمطار

طنطا 26 19

دمياط 26 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 27 20

نخل 27 11

كاترين 25 10

الطور 29 19

طابا 28 17

شرم الشيخ 33 21

الإسكندرية 27 17

العلمين 25 17

مطروح 25 15

السلوم 23 18

سيوة 25 14

رأس غارب 30 20

الغردقة 29 21

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

الشلاتين 33 22

حلايب 31 22

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 28 19

بني سويف 27 18

المنيا 30 16

أسيوط 29 17

سوهاج 31 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 33 21

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 33 18

حالة الطقس اليوم - سقوط أمطار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 35 23

المدينة 33 19

الرياض 28 15

المنامة 29 23

أبو ظبي 33 22

الدوحة 31 24

الكويت 31 13

دمشق 27 10

بيروت 26 21

عمان 27 13

القدس 25 14

غزة 26 20

بغداد 34 21

مسقط 30 20

صنعاء 24 07

الخرطوم 37 24

طرابلس 26 19

تونس 21 14

الجزائر 20 14

الرباط 21 11

نواكشوط 37 22

الإسكندرية تحت وطأة الأمطار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 06

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 25 11

نيودلهي 26 14

جاكرتا 33 24

بكين 11 03

كوالالمبور 35 25

طوكيو 21 12

أثينا 20 14

روما 18 11

باريس 16 11

مدريد 12 08

برلين 13 03

لندن 16 11

مونتريال 07 05

موسكو 09 07

نيويورك 14 12

واشنطن 17 09

أديس أبابا 24 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

الدباغ

إبراهيم سعيد يسخر: عدي الدبّاع وأشرف داري جايين يتعالجوا في مصر

الزمالك وبيراميدز

الدقيقة 70 تعادل مستمر وإصابتان في نصف نهائي السوبر المصري بين الزمالك وبيراميدز

الاهلي

خالد الغندور يوجّه رسالة غامضة بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد