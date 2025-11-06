قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 6-11-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق 6 /11 /2025 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف، ومع ذلك لا تزال درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا نسبيًا خلال فترة الظهيرة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على  جنوب الصعيد معتد ل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جداً، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 36 درجة، والصغرى 23 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 39درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 15% والرياح 18كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 36درجة والصغرى 22درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 39درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 15% والرياح 16 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبو سمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ39درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 33% والرياح 8كم/ س.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد