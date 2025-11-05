قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 17
بنها 27 18 
دمنهور 27 18 
وادي النطرون 29 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 27 18 
الزقازيق 28 19 
شبين الكوم 28 18 
طنطا 27 18 
دمياط 27 24 
بورسعيد 28 25 
الإسماعيلية 29 20 
السويس 29 20 
العريش 29 17 
رفح 29 22 
رأس سدر 27 19 
نخل 29 12 
كاترين 25 11 
الطور 30 19 
طابا 30 17 
شرم الشيخ 34 24 
الاسكندرية 26 18 
العلمين 25 18 
مطروح 26 20 
السلوم 25 19 
سيوة 26 15 
رأس غارب 30 20 
الغردقة 29 19 
سفاجا 30 20 
مرسى علم 31 21 
شلاتين 33 23 
حلايب 31 24 
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 24 
الفيوم 28 19 
بني سويف 28 19 
المنيا 29 17 
أسيوط 30 18 
سوهاج 31 18 
قنا 32 19 
الأقصر 32 19 
أسوان 34 21 
الوادي الجديد 32 16 
أبوسمبل 33 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة 33 20
المدينة 33 18
الرياض 29 15
المنامة 29 24 
أبوظبي 34 25 
الدوحة 32 24 
الكويت 32 14
دمشق 28 12 
بيروت 28 23 
عمان 29 15 
القدس 26 16 
غزة 25 23 
بغداد 33 21 
مسقط 30 23 
صنعاء 23 09 
الخرطوم 38 24 
طرابلس 23 18 
تونس 27 17
الجزائر 22 15 
الرباط 22 11

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 19 08 
إسطنبول 19 14 
إسلام آباد 25 11 
نيودلهي 26 15 
جاكرتا 34 24    
بكين 15 08 
كوالالمبور 35 25
طوكيو 19 10 
أثينا 20 13 
روما 21 08 
باريس 18 11 
مدريد 14 07 
برلين 15 06
لندن 18 13
مونتريال 05 00
موسكو 08 06 
نيويورك 12 06
واشنطن 15 04
نواكشوط 36 24 
أديس أبابا 24 11

الأرصاد طقس الغد هيئة الأرصاد

