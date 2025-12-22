قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
محافظات

انطلاق دورة تدريبية لشرح قانون التأمينات بديوان عام البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

انطلقت صباح اليوم، بديوان عام محافظة البحر الأحمر، فعاليات دورة تدريبية متخصصة لشرح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تستمر على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار رفع الوعي القانوني وتنمية المهارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.

ويحاضر في الدورة المستشار طارق محمد حسن، بهيئة قضايا الدولة، حيث يقدم شرحًا وافيًا ومبسطًا لأحكام القانون، مستعرضًا فلسفته وأهدافه العامة، ودوره في تنظيم منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وأوضح المستشار طارق محمد حسن أن البرنامج التدريبي يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها فلسفة وأهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتوحيد التشريعات التأمينية وآثارها الإيجابية على العاملين، وشروط استحقاق المعاش، وطرق حساب الاشتراكات والأجور التأمينية، إلى جانب حقوق المؤمن عليهم والالتزامات القانونية الواقعة على جهات العمل، وأبرز المشكلات العملية التي قد تواجه تطبيق القانون وسبل التعامل معها من الناحية القانونية.

وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي لمحافظ البحر الأحمر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين الاجتماعي، ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

وأضافت أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص ديوان عام المحافظة على تنمية القدرات القانونية للعاملين، وتمكينهم من التطبيق السليم للقوانين المنظمة للعمل، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر عام محافظة البحر الأحمر

