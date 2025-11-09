أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك

توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري.
وقال «جعفر» في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: خوان بيزيرا من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية
وأضاف: بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك امام الاهلي ويحصل على بعض الوقت
وتابع: أتوقع ان يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الاهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت
وأردف: غياب حسين الشحات عن صفوف الاهلي امام الزمالك أراح دفاع الأبيض لانه "محظوظ" في مباريات القمة