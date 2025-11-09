قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب الأهلي السابق يكشف أسرار تشكيل الفريق أمام الزمالك في السوبر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
هجمات روسية على محطات نووية.. سقوط قتلى وإصابات في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف الأوكرانية
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها
من القمر للشمس .. دورة تدريبية تكشف أسرار تقويم مصر القديمة بمتحف إيمحتب
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
الأمم المتحدة: حماية المدنيين بالسودان وتقديم الإغاثة أمر عاجل لا يحتمل التأجيل
إبراهيم عبدالخالق: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-11-2025
تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك

رباب الهواري

توقع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، مشاركة خوان بيريرا لاعب فريق الزمالك في نهائي السوبر المصري. 
 

وقال «جعفر» في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: خوان بيزيرا من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك في الفترة الماضية 
وأضاف: بيزيرا تعافى بشكل كبير من الإصابة ومن الوارد ان يشارك امام الاهلي ويحصل على بعض الوقت
وتابع: أتوقع ان يفاجئ أحمد عبد الرؤوف النادي الاهلي بمشاركة خوان بيزيرا في المباراة لبعض الوقت 
وأردف: غياب حسين الشحات عن صفوف الاهلي امام الزمالك أراح دفاع الأبيض لانه "محظوظ" في مباريات القمة

