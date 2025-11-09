زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، إن هناك إمكانية لاقتراب إنهاء الإغلاق.

وذكر ثون أن المحادثات في المجلس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي أخذت منحى إيجابيًا، وسط جهود للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء الإغلاق مؤقتًا وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات.

جاء ذلك بينما مرّ اليوم الأحد 40 يومًا على بدء الإغلاق، الذي أضر بالكثير من الموظفين الاتحاديين وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.

وفي أعقاب محادثات شهدت تعثّرًا على مدى أسابيع، بدا أن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوضون بجدية خلال الأيام الماضية.