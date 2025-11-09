قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
هجمات روسية على محطات نووية.. سقوط قتلى وإصابات في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف الأوكرانية
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها
من القمر للشمس .. دورة تدريبية تكشف أسرار تقويم مصر القديمة بمتحف إيمحتب
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
الأمم المتحدة: حماية المدنيين بالسودان وتقديم الإغاثة أمر عاجل لا يحتمل التأجيل
إبراهيم عبدالخالق: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-11-2025
تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان
أحمد أيمن

تستمر وزارة الإسكان المصرية في طرح أراضي الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة، حيث يُعتبر هذا الطرح فرصة جيدة للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض في هذه المدن. 

يمكن للراغبين في الحجز التقديم حتى 13 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل الأراضي والأسعار.

ويأتي طرح هذه الأراضي ضمن استراتيجية الدولة لتشجيع المواطنين على امتلاك مسكن خاص في المدن الجديدة، وتوسيع الرقعة العمرانية في مختلف المحافظات، بما يحقق التوزيع السكاني المتوازن ويعزز التنمية الإقليمية.

تفاصيل طرح أراضي الإسكان

يشمل الطرح السادس من برنامج مسكن عدد 2333 قطعة أرض موزعة على ثلاث فئات:

-الإسكان المتوسط

-الإسكان المتميز

-الإسكان الأكثر تميزا

حددت وزارة الإسكان قيمة جدية الحجز للأراضي المتميزة بـ100 ألف جنيه، بينما يبلغ مقدم الحجز للأراضي متوسطة المستوى 25 ألف جنيه.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى توفير قطع أراضٍ للأفراد لبناء مساكنهم بشكل دائم وميسر في المدن الجديدة، بما يحقق التوسع العمراني المتوازن.

كما تم طرح 1331 قطعة أرض للإسكان المتوسط بمدن مثل حدائق أكتوبر، حيث بلغ سعر المتر نحو 4160 جنيها، لتصل أسعار الأراضي إلى ما بين 1.24 و1.26 مليون جنيه حسب التميز والموقع.

تفاصيل الأراضي والأسعار

تتضمن المرحلة الحالية 828 قطعة أرض، ويتطلب حجز القطعة دفع مقدم قيمته 100 ألف جنيه. فيما يلي تفاصيل أسعار الأراضي في المدن المختلفة:

1. مدينة أخميم الجديدة

سعر المتر: 2095 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (397 مترًا): 989 ألف جنيه

2. مدينة الصالحية الجديدة

سعر المتر: 5070 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (486 مترًا): 2 مليون و363 ألف جنيه

3. مدينة الفشن الجديدة

سعر المتر: 1970 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (485 مترًا): 964 ألف جنيه

4. مدينة الفيوم الجديدة

سعر المتر: 3290 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (670 مترًا): 2 مليون و601 ألف جنيه

5. مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر: 5920 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (314 مترًا): 3 ملايين و685 ألف جنيه

6. مدينة بدر

سعر المتر: 5540 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (608 أمتار): 3 ملايين و878 ألف جنيه

7. مدينة طيبة الجديدة

سعر المتر: 2765 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (588 مترًا): مليون و755 ألف جنيه

8. مدينة قنا الجديدة

سعر المتر: 5075 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (360 مترًا): مليون و954 ألف جنيه

9. مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط

سعر المتر: 3940 جنيهًا

سعر قطعة الأرض (523 مترًا): 2 مليون و274 ألف جنيه

