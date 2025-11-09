الخارجية الروسية: تعليمات بوتين عن التحضير لتجارب نووية قيد التنفيذ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الروسية قبلت تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن في 5 نوفمبر الجاري وتعمل على تنفيذها.

وأضاف الوزير الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"- أنه "فيما يتعلق بتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن في 5 نوفمبر الجاري، فقد قُبلت للتنفيذ، وهي قيد الإعداد. وسيتم إطلاع الرأي العام على النتائج".

وخلال الاجتماع، وجّه بوتين -حسب "تاس"- وزارتي الخارجية والدفاع، والأجهزة الخاصة، والهيئات المدنية، لتقديم مقترحات بشأن إمكانية التحضير لتجارب الأسلحة النووية.

وأوضحت "تاس" أنه “حتى الآن، لم تتلقَّ موسكو أي توضيحات حول ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه استئناف التجارب النووية، وليس من الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق باختبار حاملات الأسلحة النووية، أو بإجراء ما يُسمى بالتجارب دون الحرجة (أي التجارب التي لا يحدث فيها تفاعل نووي، والتي تُجريها جميع الدول النووية للحفاظ على سلامة ترساناتها النووية وقدرتها القتالية، ولا تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها هذه الدول طواعيةً، ولا تنتهك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي لم تدخل حيز النفاذ بعد). أو ربما تحدث دونالد ترامب بالفعل عن نية واشنطن استئناف التجارب النووية واسعة النطاق، كما أوضح الوزير”