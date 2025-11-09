إندونيسيا تستقبل أكثر من 11 مليون سائح أجنبي خلال 9 أشهر

أعلن مكتب الإحصاء الإندونيسي أن البلاد استقبلت 11.43 مليون سائح أجنبي خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر سبتمبر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 10.22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد المكتب - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /السبت/- بأن هذه الإحصائية تعكس التعافي المستمر والتوسع الذي يشهده قطاع السياحة في إندونيسيا.

من جانبها، قالت نائبة رئيس قسم الإحصاءات الخاصة بالتوزيع والخدمات في المكتب بودجي إسمارتيني إن متوسط إنفاق الزوار بلغ 1297 دولارا أمريكيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بزيادة عن 1199 دولارا خلال العام الماضي.

وأضافت الشبكة أن الإقامة شكلت الحصة الأكبر من الإنفاق السياحي بنسبة 37.31 في المائة، تلتها المأكولات والمشروبات بنسبة 19.4 في المائة، ثم التسوق والهدايا التذكارية بنسبة 10.98 في المائة، والترفيه بنسبة 8.78 في المائة.

وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي عدد السياح الأجانب الوافدين إلى إندونيسيا خلال شهر سبتمبر الماضي وحده، بلغ 1.39 مليون سائح، بزيادة بنسبة 9.04 في المائة على أساس سنوي.. موضحة أن ماليزيا ظلت المصدر الرئيسي للزوار بنسبة 19.53 في المائة.

كما شهد السفر الخارجي للمواطنين الإندونيسيين زيادة، حيث تم تسجيل 695.9 ألف رحلة إلى الخارج في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.25 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي.. وكانت ماليزيا والمملكة العربية السعودية الوجهتين الرئيسيتين لهذه الرحلات.