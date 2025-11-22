قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية.. أسعار ومواصفات

صبري طلبه

تقدم علامة تويوتا اليابانية باقة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها السيارة ياريس، والتي تعد من أرخص سيارات تويوتا وسط موديلات 2026، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة للطابع الاقتصادي.

تعتمد تويوتا ياريس على محرك بنزين 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر، ويأتي هذا المحرك بقدرة تصل إلى 97 حصان مع عزم يبلغ 122 نيوتن متر، كما يعتمد الطراز على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتحقق ياريس معدل استهلاك للوقود يبلغ 22.1 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 40 لتراً.

تويوتا ياريس

مواصفات وتجهيزات تويوتا ياريس

تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، كما تتضمن أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر، إضافة إلى الثبات الإلكتروني، وفي الفئات الأعلى يتم توفير نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب أنظمة تحذيرية تشمل التنبيه من التصادم الأمامي والتنبيه عند مغادرة المسار، وتتوفر حساسات أمامية وخلفية بحسب الفئة، إضافة إلى كاميرا خلفية.

تأتي المقصورة مجهزة بشاشة معلومات تتراوح بين 7 و9 بوصات تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay، فيما تحصل الفئات العليا على شاشة عدادات سباعية البوصة وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي، ويعتمد الفرش الداخلي على القماش، ويتيح المقعدان الأماميان خيارات تعديل يدوي، بينما يأتي المقود متعدد الوظائف، مع نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، مكيف هواء.

تصميم وأبعاد تويوتا ياريس 

يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 4425 ملم، وعرض 1740 ملم، وارتفاع يبلغ 1480 ملم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2620 ملم، وتقدم السيارة بخيارات للجنوط بين 15 و16 بوصة من الألومنيوم، إضافة إلى مرايا كهربائية قابلة للطي مع إشارات انعطاف في الفئات الأعلى، وتعتمد ياريس على مصابيح أمامية من نوع ليد، بينما يتنوع تصميم المصابيح الخلفية بين الهالوجين والليد بحسب الفئة.

أسعار السيارة تويوتا ياريس في السوق السعودي

تقدم ياريس في السوق السعودية بعدة فئات، حيث تبدأ فئة Y عند 63,825 ريال، تليها Y Limited بسعر 66,700 ريال، ثم Y Plusبسعر 69,690 ريال، في حين تأتي فئة YX الأعلى تجهيزاً بسعر 75,670 ريال سعودي.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

