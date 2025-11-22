أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية.. أسعار ومواصفات

تقدم علامة تويوتا اليابانية باقة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها السيارة ياريس، والتي تعد من أرخص سيارات تويوتا وسط موديلات 2026، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة للطابع الاقتصادي.

تعتمد تويوتا ياريس على محرك بنزين 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر، ويأتي هذا المحرك بقدرة تصل إلى 97 حصان مع عزم يبلغ 122 نيوتن متر، كما يعتمد الطراز على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتحقق ياريس معدل استهلاك للوقود يبلغ 22.1 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 40 لتراً.

تويوتا ياريس

مواصفات وتجهيزات تويوتا ياريس

تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، كما تتضمن أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر، إضافة إلى الثبات الإلكتروني، وفي الفئات الأعلى يتم توفير نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب أنظمة تحذيرية تشمل التنبيه من التصادم الأمامي والتنبيه عند مغادرة المسار، وتتوفر حساسات أمامية وخلفية بحسب الفئة، إضافة إلى كاميرا خلفية.

تأتي المقصورة مجهزة بشاشة معلومات تتراوح بين 7 و9 بوصات تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay، فيما تحصل الفئات العليا على شاشة عدادات سباعية البوصة وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي، ويعتمد الفرش الداخلي على القماش، ويتيح المقعدان الأماميان خيارات تعديل يدوي، بينما يأتي المقود متعدد الوظائف، مع نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، مكيف هواء.

تصميم وأبعاد تويوتا ياريس

يبلغ الطول الكلي للسيارة نحو 4425 ملم، وعرض 1740 ملم، وارتفاع يبلغ 1480 ملم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2620 ملم، وتقدم السيارة بخيارات للجنوط بين 15 و16 بوصة من الألومنيوم، إضافة إلى مرايا كهربائية قابلة للطي مع إشارات انعطاف في الفئات الأعلى، وتعتمد ياريس على مصابيح أمامية من نوع ليد، بينما يتنوع تصميم المصابيح الخلفية بين الهالوجين والليد بحسب الفئة.

أسعار السيارة تويوتا ياريس في السوق السعودي

تقدم ياريس في السوق السعودية بعدة فئات، حيث تبدأ فئة Y عند 63,825 ريال، تليها Y Limited بسعر 66,700 ريال، ثم Y Plusبسعر 69,690 ريال، في حين تأتي فئة YX الأعلى تجهيزاً بسعر 75,670 ريال سعودي.