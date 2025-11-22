الغندور يعلق علي الهدف الخطأ للأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور علي الهدف الخطأ الذي دخل في مرماه الاهلي أمام شبيبة القبائل.

تعليق الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كعادة النادي الأهلي هذا الموسم لابد ان يدخل مرماه هدف من خطأ دفاعي واضح".

الشوط الأول

ويذكر أنه قد انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وسجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة بعد تحويله لعرضية أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل على رأسها فرصة ديانج في الدقيقة 24 من انطلاق التي سدد فيها الكرة عاليا فوق مرمى الفريق الجزائري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.