الأهلي يغادر إلى المغرب الأربعاء لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

يغادر المهندس سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة بالأهلي بعد غد الاثنين الى المغرب للترتيب لإستقبال رحلة الفريق الأول لكرة القدم هناك استعداداً لمواجهة الجيش الملكي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا،ويقوم سمير عدلي برفقة إدارة الفريق بحجز ملعب التدريب والحافلات التي تستغلها البعثة وكذلك إجراءات التسكين في فندق الإقامة.

واجري طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس البعثة العديد من الإتصالات مع سمير عدلي للتأكيد علي بعض الامور التي تخص الاقامة في طابقين بالفندق يتم توفير لهم اقصي درجات الهدوء بعيدا عن النزلاء بالفندق، كما شدد قنديل علي سمير عدلي ضرورة توفير 3 حافلات للبعثة بخلاف ملعب تدريب يكون قريب من فندق الاقامة.

كما قام قنديل بالتواصل مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والذي سيرافق البعثة في رحلة المغرب بهدف الترتيب لكافة الأمور التي تحص السفر والرحلة، ومنح الدنماركي ييس توروب لاعبيه راحة سلبية اليوم علي أن يعود للتدريبات بشكل طبيعي حتي موعد السفر صباح الاربعاء علي متن طائرة خاصة الي الرباط مباشرة علي ان تعود عقب المباراة صباح السبت .