الأهلي 2009 يفوز على المصري برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 فوزًا كبيرًا على المصري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بالسويس، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد أيمن التسجيل للأهلي، وأضاف عبد العزيز خالد الهدف الثاني، وعاد أيمن ليسجل هدفه الثاني والثالث للأهلي، قبل أن يختتم محمد شادي رباعية الفوز بتسجيله الهدف الرابع. بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 29 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، وعلى بيراميدز 3 - 0، وتعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 2، وعلى حرس الحدود 3 - 0، وخسر أمام الزمالك 1 - 3، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1 - 1، وفاز على الاتحاد 3 - 0، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 4 - 0، مسجلًا 25 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.