شوبير يشيد بـ سيف زاهر.. السبب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ الإعلامي سيف زاهر كأحد المؤثرين في المجال الرياضي سواء الإعلامي أو الإداري.

شوبير يشيد بـ سيف زاهر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏وسط كل الزملاء الذين عملت معهم يبقي لسيف زاهر مكانة خاصه في قلبي كزميل واخ عزيز جدا منذ التقينا لأول مرة وحتي يومنا هذا نعم الاخ والصديق والزميل ويظل دائما علي رأس قائمة اقرب الناس لي في المجال الرياضي سواء كاعلام أو إدارة".

سيف زاهر يرد على منتقدي حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب

وفي إطار أخر ، أشاد الإعلامي سيف زاهر، بالمنتخب الوطني بعد مباراة كاب فيردي، وتألق حسام حسن، المدير الفني، وحارس المرمى مصطفى شوبير.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامجه: “دلوقتي وقت الدعم و وقت مساندة حسام حسن ومنتخب مصر، رايحين كأس أمم أفريقيا وعاوزين نحقق اللقب نستني بعد البطولة واتكلم وسيبوا حسام حسن يجرب وبعدها نحكم على التجربة بشكل كامل”.

وتابع: “يا كابتن حسام في ناس بتدعمك وفي ضهرك، حسام وإبراهيم حسن ياخدوا جائزة أوسكار، حسام حسن ماسك نفسه بقالوا فترة كبيرة ولكن النهاردة اتكلم، آدي ضهرك لكل الكلام السلبي يا كابتن حسام واشتغل في الملعب، اتغير بنسبة 90٪ وملتزم جدا جدا”.

وأضاف: “مصطفي شوبير ياخد النهاردة العلامة الكاملة، عنده ثقة في نفسه كبيرة تألق كبير من مصطفي شوبير، نزل تصدي لضربتين جزاء وكسب منتخب مصر، الحقيقة يستاهل التحية والإشادة، ومصطفى شوبير بالذات مفيش اي حاجه له بتكون سهلة والناس فاهمة كلامي”.