خالد طلعت يرد على منتقدي فوز منتخب مصر على كاب فيردي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على فوز منتخب مصر أمام كاب فيردي، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "الناس اللي بتقلل من منتخب مصر ومن فوزه على كاب فيردي ومن حسام حسن.. احنا كسبنا منتخب من التلاته المرشحين للقب أفضل منتخب في افريقيا السنه دي .. كسبنا منتخب خرج الكاميرون من تصفيات كاس العالم وحسام حسن تفوق على مدرب من التلاتة المرشحين للقب أفضل مدرب في افريقيا".

وانتهت مباراة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية، قبل أن تحسم مصر المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

افتتح كاب فيردي التسجيل مبكرًا عن طريق رودريجز من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يعادل عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا حتى نهاية المباراة.