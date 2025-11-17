قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تألق مصري لافت.. المنتخب يستحوذ على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية

واصل أبطال مصر للرماية كتابة تاريخ جديد في بطولة العالم للرماية «مسدس وبندقية – القاهرة 2025»، بعدما ارتفع رصيد المنتخب إلى ٨ ميداليات، بواقع ٥ ميداليات اليوم و٣ ميداليات أمس، هذا الإنجاز يعكس تفوق الرماية المصرية ويؤكد قوة المنتخب المصري على المستوى الدولي، بفضل جهود الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، ودعم الدولة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

تألق الرماة المصريين في منافسات اليوم – ٥ ميداليات لافتة في منافسات التارجت سبرنت – زوجي مختلط، بدأ التألق المصري من خلال الثنائي وفاء حامد وأحمد عطية، اللذين قدما أداءً بطولياً تُوّج بالميدالية البرونزية بعد منافسة قوية مع ألمع الرماة الألمان الذين حققوا الذهبية: شميت كيرستين فيرونيكا – هوفمان جاكوب، وحصدت الفضية – ألمانيا: بوشسيفسكي إيديث – هوفمان يوليوس.

النجوم المصريون أثبتوا أنهم قادرون على المنافسة أمام أقوى مدارس العالم، ورفعوا راية مصر عالياً على منصات التتويج، في منافسات التارجت سبرنت – زوجي مختلط ناشئين، واصل الثنائي الشاب داليا صباح وعمر سالم التألق، وحصلا على الميدالية الفضية بعد أداء رائع، مؤكدين مستقبلاً مشرقاً للرماية المصرية في فئة الناشئين، وحصد الذهبية – ألمانيا: ألينا فاينمان – بوركي لوكاس فولك، وحصد البرونزية – سويسرا: تيسّا ديتريخ – غال باتريك

وفي منافسات التارجت سبرنت – فرق مختلط، حقق المنتخب المصري إنجازاً مزدوجاً، بحصد الميدالية الفضية عن طريق الثلاثي وفاء حامد – أحمد زيادة – أحمد عطية، والميدالية البرونزية عبر الثلاثي سما أحمد عفيفي – قاسم عبيد – أحمد درغام، في واحدة من أقوى المنافسات، وحصد الذهبية – ألمانيا: هوفمان ياكوب – هوفمان يوليوس – شميت يانا

المنافسة القوية على منصات التتويج أظهرت صلابة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة العالمية.

وفي منافسات التارجت سبرنت – فرق مختلط ناشئين، أضاف ناشئو مصر ميدالية برونزية مستحقة عن طريق الثلاثي مروة عبد اللطيف – أحمد عبد اللطيف – عبد الله أحمد، بعد منافسة قوية مع فرق ألمانيا وسويسرا، وحصد الذهبية – ألمانيا: ألينا فاينمان – لوكاس فولكر بوركي – موريتز كيلنر، وحصد الفضية – سويسرا: تيسّا ديتريخ – باتريك غال – نيلس رويسر.

وكانت نتائج أمس – ٣ ميداليات مصرية إضافية
في منافسات التارجت سبرنت – رجال وحصد الميدالية الفضية البطل المصري أحمد درغام، وحصد الميدالية البرونزية بطل مصر أحمد عطية، وحصد الذهبية – ألمانيا: جاكوب هوفمان

وفي منافسات التارجت سبرنت – سيدات ناشئات، حصدت البرونزية بطلة مصر داليا مجدي محمد، وحصدت الذهبية – ألمانيا: ألينا فاينمان، وحصدت الفضية – سويسرا: بسا ديترش

بهذه النتائج، ارتفع إجمالي الميداليات المصرية إلى ٨ ميداليات، مؤكدة أن التارجت سبرنت أصبحت مصدر القوة الرئيسي للمنتخب المصري.

وأكد الاتحاد المصري للرماية أن هذه النتائج دليل على قوة التدريب والاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد في إعداد أجيال جديدة من الرماة.

ويتقدم الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بأسمى التهاني إلى أبطال مصر الذين أظهروا روح التحدي والتميز، وحصدوا ٨ ميداليات ثمينة في التارجت سبرنت، رافعين اسم الوطن عالياً على منصات التتويج.

ونُهدي هذا الإنجاز الكبير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منح الرياضة المصرية كل الدعم والرعاية، مع خالص الشكر والتقدير لـ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على جهودهم المتواصلة في دعم المنتخب وتوفير كل سبل النجاح لأبطالنا.

إن فخرنا اليوم بأبطال مصر ليس فقط انعكاساً لإنجازهم، بل هو أيضاً دافع قوي لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات العالمية التي تعكس ريادة الرماية المصرية على المستوى الدولي.

