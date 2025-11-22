باحث في شئون الجماعات المتطرفة: شبكة إخوانية تسرق ملايين الدولارات من السويد

قال أحمد سلطان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إن الفترة الأخيرة طالبات كثير من الدول ومنظمات الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في تمويل الجماعات والكيانات التي قد تكون مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أحمد سلطان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء 6" على قناة "الحياة"، أن كثير من أموال دافعي الضرائب في هذه البلدان استغلت في مصالح شخصية وتمويل أنشطة تعود لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن السويد تدقق في الفترة الأخيرة في الأنشطة التعليمية لجماعة الإخوان والكيانات التي تتلقى تمويلات من الحكومة.

وكشف أحمد سلطان، أنه تم رصد شبكة إخوانية سرقت 100 مليون دولار عبر صفقات مشبوهة باسم الدين والتعليم، منوها أن هذه الشبكة أغلبها من عراقيين استفادوا من تمويل السويد للكيانات التي يديرونها وسرقوا نحو 100 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذه عملية نهب منظمة لمدة سنوات، وتقوم الحكومة السويدية حملة ضد الكيانات الإخوانية .