شيكو بانزا ينتظم في مران الزمالك بعد عودته من أنجولا

انتظم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب عاد إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادمًا من بلاده بعد حصوله على إذن بالتأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.