عزة مصطفى: أنا أعرف ناس كتيرة أوي مصابة بدور البرد المنتشر

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنني سأكون واضحة معكم، هناك دور برد منتشر أنا أعرف ناس كتيرة أوي، منهم احنا بسبب الاستوديوهات داخلين من جو وخارجين من جو، لكن مش كل الناس زينا.

وأضافت عزة مصطفى، في برنامج "مساء 6" على فضائية "الحياة"، أن الحالات المرضية تشعر بدور برد في منطقة الأنف وجيوب أنفية، أو مغص وإسهال.



وتابع: هناك حاجة ثالثة تجمع بين الأطفال والكبار، وهي ظهور الحبوب "الهيربس" للصغار والكبار، طبقا للي احنا بنسمعه من أهالينا مفيش بيت بيقولك أنا معنديش حالة من دول.

وتابعت: قنوات كثيرة ابتدت تتكلم عن فيروس منتشر في مصر وهذا الفيروس خطر وانتشاره سريع ومصر تبحث عن حل لهذا الفيروس.

كما تحدث عن الفيروس خطيب الجمعة أمس، وحثنا على عدم النزول للعمل وقت الإصابة لعدم نقل العدوى للآخرين.