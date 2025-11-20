نصائح لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، إن زيادة إصابات الأطفال بنزلات البرد في هذه الفترة أمر معتاد كل عام مع تغيّر الفصول واقتراب دخول الشتاء.



وأشارت في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تكرار خلع وارتداء الملابس يعرض الطفل للتقلبات الحرارية وبالتالي الإصابة بالبرد بسهولة.



وأضافت: أخطر حاجة إن الطفل يعرق وبعدها يتعرض لتيار هواء، ده أكثر سبب بيمرض الأطفال.



ونصحت نهلة عبد الوهاب بإعطاء الطفل نصف كوب ماء فاتر مع عصرة ليمون وملعقة صغيرة عسل قبل النزول، موضحة أن الماء يحافظ على رطوبة الحلق ويمنع التصاق البكتيريا.



وأكدت أن شرب الماء بشكل متكرر خلال اليوم بمعدل كوب كل نصف ساعة يساعد في تحسين المناعة والتمثيل الغذائي.



