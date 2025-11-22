مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

اعربت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "بنات الباشا" الذى عرض ضمن فعاليات الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت مريم خلال لقائها مع موقع "صدي البلد"، انها تعتبر فيلم "بنات الباشا" مختلف ومميز وانها تعلقت بدور "نادية" الذى جسدته ضمن احداث الفيلم .

وعن النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "ورد وشيكولاتة"، قالت مريم الخشت انها سعيدة للغاية بردود الفعل القوية الذى حققها المسلسل وتفاجأت من النجاح الكبير الذى حققه دورها فى المسلسل.

واضافت مريم الخشت ، ان زوجها يدعمها دائما فى جميع الأوقات لأنهما كانوا اصدقاء من قبل الزواج ، وان يقف بجانبها بشكل مستمر.

فيلم بنات الباشا

فيلم بنات الباشا هو عمل روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع. داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها بالراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.