مريم الخشت: مشاهد "ورد وشيكولاتة" أرهقتني.. وكنت أبكي في المنزل| خاص

عبرت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "ورد وشوكولاتة" التي تعتبره تجربة مختلفة تماماً قبل انطلاق عرضه الليلة.

وقالت مريم الخشت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن شخصيتها في المسلسل صعبة ومرهقة وكانت تبكي بسببها يومياً بسبب الصعوبات النفسية التي تواجهها خلال الأحداث.



تطرح منصة يانغو بلاي اليوم، أول حلقتين من مسلسل "ورد وشوكولاتة" بعد يومين من انتهاء تصويره.

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

يشارك في بطولة العمل محمد فرج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.



المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا.

أطلق تطبيق يانغو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.