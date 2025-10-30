بطولة أحمد فهمي ومرام علي .. تفاصيل مسلسل 2 قهوة قبل عرضه

يستعد أبطال مسلسل "2 قهوة" لعرضه قبل نهاية العام الجاري عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتقدم مرام على خلال أحداث مسلسل 2 قهوةشخصية فتاة تعمل في كافيه، تتعرف على أحمد فهمي الذي يعمل أستاذ جامعي ويقدم برنامج تليفزيوني، وتدخل معه في قصة حب ولكنهما يواجهان العديد من الصعوبات لاسيما وأن فهمى يعيش صراعات مع طليقته التي تلعب دورها مى القاضي وتتوالى الأحداث بعد ذلك.



ونشرت حسناء سيف الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كواليس تصوير آخر يوم تصوير من المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :"فركش مسلسل ٢ قهوة شكرا لكل كرو العمل كان ليا شرف اني اشتغل معاكم كلكم .. شكرا استاذ عصام نصار و شكرا استاذ عمرو محمود ياسين و المنتجين المحترمين استاذ احمد عبد العاطي و استاذ ماجد جاب الله اتشرفت بالعمل معاكم الف مبروك و بالتوفيق و النجاح دايما".

وكشفت حسناء سيف الدين، تفاصيل شخصيتها خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، قائلة:" إنها تقدم شخصية هالة الصفتي، سيدة مجتمع تواجهه العديد من الصراعات التي سوف تكشفها الأحداث على مدار حلقات المسلسل .