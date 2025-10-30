فيلم السادة الأفاضل يتصدر إيرادات السينما ويحقق 18 مليون جنيه

تصدر فيلم السادة الأفاضل شباك التذاكر المصري بعد وحقق حوالي ١٨ مليون جنيه إيرادات خلال الأيام الماضية.

وحقق فيلم السادة الأفاضل أمس الأربعاء حوالي 2 مليون جنيه إيرادات وشهدت السينمات إقبالاً كبيرا على بيع تذاكره.

طرحت شركة بوليت بروف فيلمز اغنية كلكوا فله من فيلم السادة الافاضل غناء المطربة بوسي ومحمود العسيلي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عطار وتوزيع أحمد طارق يحيى .

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.



الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز.