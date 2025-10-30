حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف

انتشرت صور للفنانة منة شلبي مرتدية فستان الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني واعتقد البعض أنها حقيقية.



ولكن صور منة شلبي مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي حيث لم يقام حفل زفاف بمناسبة زواجها حتى هذه اللحظة.

خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها وشاركت أصدقائها فرحتها بزواجها.

وفي أول تعليق لها على الزواج كتبت منة شلبي عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتمننا نص ديننا والله ما نعرف إزاي".

وكانت منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تداول صورة من وثيقة زواجهما على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الزواج تم في نطاق عائلي محدود، في أجواء هادئة بعيدا عن الإعلام.



عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".