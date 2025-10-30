قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف

قسم الفن

انتشرت صور للفنانة منة شلبي مرتدية فستان الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني واعتقد البعض أنها حقيقية.


ولكن صور منة شلبي مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي حيث لم يقام حفل زفاف بمناسبة زواجها حتى هذه اللحظة.

خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها وشاركت أصدقائها فرحتها بزواجها.

وفي أول تعليق لها على الزواج كتبت منة شلبي عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتمننا نص ديننا والله ما نعرف إزاي".

وكانت منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تداول صورة من وثيقة زواجهما على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الزواج تم في نطاق عائلي محدود، في أجواء هادئة بعيدا عن الإعلام.


عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".

