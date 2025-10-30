مفيش حاجة اسمها فراعنة.. صبري فواز يدعو للاحتفاظ بوصف مصريين

دعا الفنان صبري فواز للاحتفاء بلقب المصريين بدلا من الفراعنة، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الجديد.

وكتب صبري فواز عبر “فيسبوك”: "مفيش حاجة اسمها فراعنة.. تيجوا نستغل فرحتنا بافتتاح المتحف المصري الكبير، بإننا نبطل خالص كلمة فرعون وفراعنة، عشان مفيش حاجة في تاريخنا اسمها كده.. نقول مصري، مصريين، المصريين القدماء، المصريين زمان، أجدادنا قالوا، أجدادنا عملوا، وكده".

من جانب آخر، أعرب الفنان صبري فواز عن إعجابه الشديد بفيلم «هابي بيرث داي» الذي يُعرض حاليًا، مشيدًا بمستوى العمل الفني وأداء فريق التمثيل.

وكتب فواز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» تعبيرا عن اعجابه الشديد بفيلم «هابي بيرث داي»: «إيه الفيلم الحلو قوي ده».

ووجه فواز التحية لفريق العمل، ومنهم أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، حنان مطاوع، نيللي كريم، وسارة جوهر، كما خص بالشكر الطفلة ضحى رمضان واصفًا إياها بـالفنانة الصغيرة الكبيرة.

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإنتاج شركة Skylimit وImmersive Studios، ومن إخراج سارة جوهر في أول أعمالها الإخراجية.