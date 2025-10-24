قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الجونة.. فيلم هابي بيرث داي يحصد جائزته السادسة

فيلم هابي بيرث داي
فيلم هابي بيرث داي
سعيد فراج

منح جمهور الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الفيلم المصري هابي بيرث داي جائزة سينما من أجل الإنسانية  والتي تسلمها منتج الفيلم أحمد الدسوقي.

الجائزة هي السادسة  بعد ثلاث جوائز من ترايليكا وجائزة  من مهرجان هارتلاند بولاية انديانا وجائزة من مهرجان ميلفالي أحد المهرجانات الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

هابي بيرث داي عن قصة توحة الطفلة اللي تحلم بحضور   عيد ميلاد .

الفيلم يعبر عن مشكلة العصر وهي الطبقية وتأثيرها علي حياتنا كلنا."

 الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر. وانتاج احمد الدسوقي- سكاي ليميت-  وشاركه  -الإنتاج كل من احمد بدوي - فيلم سكوير- وأحمد عباس - ايمرسيف وبطولة كل من نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، على أن يعرض تجاريا في وقت سيتم تحديده قريبا.

جوائز فيلم هابي بيرثداي

وفاز فيلم هابي بيرثداي، بجائزتين في مهرجانين دوليين، بالتزامن مع قرار مهرجان الجونة السينمائي لعرض الفيلم مرة ثالثة يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير.

وحصد فيلم "هابي بيرث داي" جائزة الجمهور من مهرجان "Mill Valley Film Festival" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمكن من حصد الجائزة الكبرى من مهرجان "Heartland Film" أحد أبرز المهرجانات السينمائية الأمريكية، والذي يُقام في مدينة إنديانابوليس، والذي يُعد من المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

وتُعد جائزة مهرجان "Heartland Film" محطة استثنائية للمخرجة سارة جوهر، وذلك بعد أن انضمت لزوجها المخرج محمد دياب الذي حصل على الجائزة ذاتها من المهرجان عام 2012 عن فيلم "678"، ليُصبحا أول زوجين في تاريخ المهرجان ينالان الجائزة نفسها بأفلام مختلفة.

وتأتي هذه النجاحات بالتزامن مع اختيار مهرجان الجونة السينمائي للمخرجة سارة جوهر ضمن برنامج "Rising Stars" التابع لمنصة "CineGouna Emerge"، احتفاءً بجيل جديد من المبدعين العرب وشمال الأفارقة، ليمنحهم فرصة التواصل مع قادة صناعة السينما.

وفاز فيلم "هابي بيرث داي" بـ 3 جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 4 يونيو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية. وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصل على ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا.

جدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار استقرت على اختيار فيلم "هابي بيرث داي" ليكون ممثل مصر في الأوسكار.

الفيلم كتابة سارة جوهر ومحمد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت"، بطولة النجمات نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة حنان يوسف والأطفال ضحى رمضان، جومانة، كادي محمد، فارس عمر، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم شريف سلامة، على صبحي، إخراج سارة جوهر، ويشارك في الإنتاج فيلم سكوير،  immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الشهير جيمي فوكس.

فيلم هابي بيرثداي هابي بيرثداي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

المعرض الزراعي

الوادي الجديد تستضيف فعاليات معرض EGY AGRI فى نسخته الثانية بحضور وفد من الوزراء

السيطرة على حريق محدود أسفل كورنيش الأقصر دون إصابات

السيطرة على حريق محدود أسفل كورنيش الأقصر

صورة ارشيفية

معملتش الغدا .. النياية تباشر تحقيقاتها في واقعة قطع أذن فتاة بالاسكندرية

بالصور

15 عادة يومية تسبب اضطراب الهرمونات عند النساء .. احذري من تجاهلها

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

