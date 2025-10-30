رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

تجاهلت رحمة محسن الإشارة إلى أزمتها الحالية مع زوجها السابق التي تصدرت مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وتستعد للعودة لإحياء الحفلات.



ونشرت رحمة محسن، عبر حسابها على “إنستجرام”، موعد حفلها القادم الذي يقام الليلة بمناسبة احتفالات الهالويين في إحدى الملاهي الليلية.

قدم محامي رحمة محسن بلاغا إلى النائب العام اتهم فيه طليقها “أحمد. ف” بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها.

وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها للأصدقاء والأقارب.

فيما تقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتأويل".