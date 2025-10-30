لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أقرت مجموعة من السيدات اللاتي تم القبض عليهن مؤخرا بمعرفة قوات الأمن بالدقهلية بإدارة شبكة نسائية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، مستخدمات تطبيقات إلكترونية، لاستقطاب الزبائن أون لاين.

أوضحت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط 8 سيدات في هذه الممارسات، 4 منهن لديهن معلومات جنائية سابقة، وكان النشاط يتم دون تمييز لراغبي المتعة.

من جانبها شنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات، حملة أسفرت عن ضبط المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن صراحة بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات وضبط أي طرف ثالث متورط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمات، مع متابعة الأجهزة المختصة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأنشطة، والحفاظ على قيم المجتمع والأخلاق العامة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.