وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

إسلام دياب

أقرت مجموعة من السيدات اللاتي تم القبض عليهن مؤخرا بمعرفة قوات الأمن بالدقهلية بإدارة شبكة نسائية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، مستخدمات تطبيقات إلكترونية، لاستقطاب الزبائن أون لاين.

أوضحت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تورط 8 سيدات في هذه الممارسات، 4 منهن لديهن معلومات جنائية سابقة، وكان النشاط يتم دون تمييز لراغبي المتعة.

من جانبها شنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات، حملة أسفرت عن ضبط المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن صراحة بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات وضبط أي طرف ثالث متورط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمات، مع متابعة الأجهزة المختصة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأنشطة، والحفاظ على قيم المجتمع والأخلاق العامة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

سيدات القبض على سيدات ممارسة الأعمال المنافية للآداب الأعمال المنافية للآداب تطبيقات إلكترونية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

