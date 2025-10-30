العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أعلن محامي المتهم الأول في قضية مقتل الشاب حامد حراجي، المعروف إعلاميًا بـ“شهيد الشهامة بالغردقة”، تنحيه عن استكمال الدفاع في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر.

وأوضح في بيان له أنه أدى واجبه المهني والأخلاقي على أكمل وجه، مؤكدًا أن قراره لا يعود إلى تراجع أو خشية، بل احترامًا لقداسة العدالة وشعورًا بأن دوره قد اكتمل.

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لاثنين من المتهمين و7 سنوات للثالث، بينما استأنفت النيابة العامة الحكم لإعادة النظر في التوصيف القانوني للقضية.

