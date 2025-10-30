قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

تنحي محامي شهيد الشهامة
تنحي محامي شهيد الشهامة
مروج حسني

أعلن محامي المتهم الأول في قضية مقتل الشاب حامد حراجي، المعروف إعلاميًا بـ“شهيد الشهامة بالغردقة”، تنحيه عن استكمال الدفاع في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر.

وأوضح في بيان له أنه أدى واجبه المهني والأخلاقي على أكمل وجه، مؤكدًا أن قراره لا يعود إلى تراجع أو خشية، بل احترامًا لقداسة العدالة وشعورًا بأن دوره قد اكتمل.

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لاثنين من المتهمين و7 سنوات للثالث، بينما استأنفت النيابة العامة الحكم لإعادة النظر في التوصيف القانوني للقضية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/7ERXrIVDHlk?si=9Gc02Ik_O19eTYPb

قضية شهيد الشهامة محامي شهيد الشهامة تنحي الدفاع

