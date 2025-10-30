ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف خلال شهر أكتوبر في منافسات “البريميرليج”، وذلك بتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من مختلف الأندية، بعد شهر مليء بالمباريات القوية والمثيرة التي تخللتها أهداف رائعة.

وخلال شهر أكتوبر، واصل ليفربول نتائجه السلبية في المسابقة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز أو تعادل، ليتعرض لثلاث هزائم متتالية.



في المقابل، حافظ آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا على صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني، فيما استعاد مانشستر يونايتد توازنه محققًا 3 انتصارات متتالية لأول مرة منذ فترة طويلة، أبرزها فوزه على ليفربول في ملعب “أنفيلد”.

وتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 هدفًا، بينما واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه، لينضم إلى قائمة المرشحين لأفضل هدف في أكتوبر بفضل هدفه المميز في شباك برينتفورد خلال الجولة الماضية، رغم خسارة ليفربول اللقاء بنتيجة 3-2.

المرشحون لجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي: