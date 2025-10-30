أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مارسيلو جانديني كان يعمل مصمم سيارات إيطالي، ويعرف بتصاميمه الشهيرة لسيارات لامبورجيني وكان منها، لامبورجيني الميورا والكونتاش، بالإضافة إلى أعماله الأخرى مع شركات كان منها، فيراري وألفا روميو ولانسيا.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي حاليا في جيلها الثاني .

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027، وتظهر تيلورايد خلال اختبارها وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .