تعرف على مارسيلو جانديني مصمم السيارات الإيطالي ؟

طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
إبراهيم القادري

مارسيلو جانديني كان يعمل مصمم سيارات إيطالي، ويعرف بتصاميمه الشهيرة لسيارات لامبورجيني وكان منها، لامبورجيني الميورا والكونتاش، بالإضافة إلى أعماله الأخرى مع شركات كان منها، فيراري وألفا روميو ولانسيا.

مارسيلو جانديني مصمم السيارات الإيطالي

مسيره مارسيلو جانديني كـ ميكانيكي منذ أن كان عمره 18 عاما، وانضم إلى شركة تصميم السيارات الإيطالية بيرتوني في عام 1965، حيث صمم العديد من السيارات الأيقونية، وذلك جعلة يساهم بشكل كبير في تشكيل صناعة السيارات الرياضية.

مسيرة مارسيلو جانديني المهنية

بدأ مارسيلو جانديني مسيرته المهنية في مجال السيارات كميكانيكي، وبدأ بتغيير تصاميم السيارات كنوع من الهواية في عمر الثامنة عشرة، وفي عام 1965 انضم إلى شركة بيرتوني للتصميم، وهي شركة إيطالية شهيرة لتصميم السيارات.

السيارات الأيقونية التي صممها مارسيلو جانديني

قام مارسيلو جانديني بتصميم العديد من السيارات من ضمنها، لامبورجيني ميورا، وكونتاش، وإسبادا، وأوراكو، وديابلو، وصمم ألفا روميو كارابو ومونتريال، وفيراري جى تى 4، ولانسيا ستراتوس زيرو، وفيات إكس 1/9، ومازيراتي خامسين.

تأثير مارسيلو جانديني في عالم السيارات

عرف مارسيلو جانديني بتركيزه على هندسة السيارات وعمليات التجميع والآليات أكثر من مجرد الجماليات، ويعتبره الكثيرون أحد أهم مصممي السيارات في التاريخ، ولقد ألهمت تصميماته أجيالاً من المصممين الآخرين.

وفاته مارسيلو جانديني

توفي مارسيلو جانديني في 13 مارس من عام 2024 في تورينو بإيطاليا عن عمر يناهز 85 عام، وأقيمت له العديد من الفعاليات والمعارض لتكريمه، بما في ذلك رحلة تصميم مع مارسيلو جانديني في قطر، التي تحيي تراثه وتكشف مستقبل تصميم السيارات .

نبذة عن سيارة لامبورجيني ميورا

لامبورجيني ميورا هي سيارة رياضية خارقة إيطالية الصنع، وعرفت بأنها أول سيارة إنتاجية ذات محرك وسطي خلفي في العالم، وهو تصميم أصبح فيما بعد معيار للسيارات الرياضية، واشتهرت بتصميمها الأنيق وقدراتها الأدائية الاستثنائية في وقتها.

وتعتبر سيارة ميورا ثورة في تصميم السيارات الخارقة، حيث أثبتت نجاح مفهوم المحرك الوسطي، وهو ما تبعته شركات أخرى في تصاميمها اللاحقة. 

