استجابة لدعوة فاروق.. وفد ميانماري يزور مركز البحوث الزراعية ويطلع على جهود معهد القطن

استقبل مركز البحوث الزراعية الوفد الرسمي من جمهورية اتحاد ميانمار، برئاسة الدكتور يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلت لقاء الوفد، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة، لتعزيز التعاون بين الجانبين.



وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بتنظيم لقاءات الجانب الميانماري، وزيارات للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات الزراعية، للإطلاع على التجارب المصرية المتميزة، في القطاع الزراعي، في إطار الاستفادة من تلك التجارب ونقلها إلى بلدهم.

واستقبل الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس المركز لشئون الإنتاج، الوفد نيابةً عن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز، حيث اطلع الوفد على الأنشطة والجهود التي يقوم بها المركز، خاصة في مجال تحسين إنتاجية المحاصيل الحيوية مثل القطن.



وشملت جولة الوفد الميانماري تفقدًا مفصلاً لـ معهد بحوث القطن التابع للمركز، حيث اطلعوا على إنجازات المعهد في استنباط أصناف قطن جديدة تمتاز بجودة وطول تيلة عالية.، كما أبدى الدكتور وليد يحيى، وكيل المعهد، استعداد المعهد لتقديم الدعم الفني والعلمي الكامل والخبرات اللازمة للنهوض بزراعة القطن في ميانمار.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الميانماري عن إعجابه بالمستوى العلمي المتقدم لمركز البحوث الزراعية، مؤكدًا حرص بلاده على تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الزراعة بالبلدين، حيث من المقرر أن يشمل التعاون تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، فضلا عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة الى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة، كذاك التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا الحيوية، ونقل التكنولوجيا وتطوير الأصناف ذات الجودة العالية، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في كلا البلدين.