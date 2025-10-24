قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تكليف 9 وكلاء جدد بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

في إطار خطة إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تم تكليف كل من :-

الدكتورة شيرين عمر وكيلا لمعهد بحوث القطن لشئون البحوث

الدكتورة امل سامي عبد العال وكيلا لمعهد بحوث القطن لشئون الإرشاد والتدريب

الدكتور تامر فاروق متولي وكيلا لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لشئون الإنتاج

الدكتورة كلارا عزام وكيلا لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية لشئون البحوث

الدكتور حسن شلبي وكيلا لمعهد بحوث وقاية النباتات لشئون الإنتاج

الدكتور عادل حاتم وكيلا لمعهد بحوث وقاية النباتات لشئون البحوث

الدكتور سمير فتوح محمد وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الزراعية لشئون البحوث

الدكتور وائل كمال الشافعي وكيلا للمعمل المركزي للنخيل لشئون الإرشاد والتدريب

الدكتورة ميادة محمد الدوياتي وكيلا للمعمل المركزي للنخيل لشئون البحوث.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد.

التوفيق في مهمتهم

ويتقدم  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص التهنئة لوكلاء المعاهد الجدد متمنين  لهم التوفيق  في مهمتهم فضلا عن  تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم، متمنين لهم  التوفيق.

علاء فاروق وزير الزراعة البحوث الزراعية بحوث القطن الإرشاد

