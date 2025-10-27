قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين شتلة لقصب السكر بمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

قام  الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، بزيارة ميدانية تفقدية إلى محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في برنامج إنتاج الشتلات المعتمدة، وذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  بمتابعة ملف شتلات قصب السكر والتوسع في استخدام تقنيات الزراعة بالشتل.
 

رافقه خلال الزيارة كل من  الدكتور حازم سرحان، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، و الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية.

وخلال جولته بمحطة كوم أمبو، اطلع الوفد على مراحل تنفيذ برنامج إنتاج 650 ألف شتلة كمرحلة أولى، على أن يتم رفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين شتلة بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية بالمحطة خلال الموسمين الربيعي والخريفي، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية.

وأشاد الدكتور ماهر المغربي بالجهود الكبيرة المبذولة من الدكتور عادل عبدالعال المشرف على المحطة والفريق البحثي المعاون له، لما تحقق من إنجازات ملموسة وإدخال المحطة حيز الإنتاج لتلبية احتياجات المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر، رغم التحديات التي تواجهها المحطة في الوقت الراهن. كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال الصيانة والتأهيل للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى في أقرب وقت ممكن.
وفي محطة وادي الصعايدة، تابع وكيل المركز والوفد المرافق أعمال الإنشاءات الجارية، وتركيب المعدات والآلات اللازمة لتشغيل المحطة

البحوث الزراعية قصب السكر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

جراديشار

هشام حنفي يثير الجدل بشأن طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار

بيراميدز

تعليق مهيب عبد الهادي على تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي

فريق آرسنال

آرسنال يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد