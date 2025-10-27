البحوث الزراعية: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين شتلة لقصب السكر بمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة

قام الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، بزيارة ميدانية تفقدية إلى محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في برنامج إنتاج الشتلات المعتمدة، وذلك في إطار توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة ملف شتلات قصب السكر والتوسع في استخدام تقنيات الزراعة بالشتل.



رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور حازم سرحان، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، و الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية.

وخلال جولته بمحطة كوم أمبو، اطلع الوفد على مراحل تنفيذ برنامج إنتاج 650 ألف شتلة كمرحلة أولى، على أن يتم رفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين شتلة بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية بالمحطة خلال الموسمين الربيعي والخريفي، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية.

وأشاد الدكتور ماهر المغربي بالجهود الكبيرة المبذولة من الدكتور عادل عبدالعال المشرف على المحطة والفريق البحثي المعاون له، لما تحقق من إنجازات ملموسة وإدخال المحطة حيز الإنتاج لتلبية احتياجات المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر، رغم التحديات التي تواجهها المحطة في الوقت الراهن. كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال الصيانة والتأهيل للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى في أقرب وقت ممكن.

وفي محطة وادي الصعايدة، تابع وكيل المركز والوفد المرافق أعمال الإنشاءات الجارية، وتركيب المعدات والآلات اللازمة لتشغيل المحطة