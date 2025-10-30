قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

وفاه ماجد هلال وكيرلس
وفاه ماجد هلال وكيرلس
إيمان عبد اللطيف

كشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.

قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».

ونعى المخرج عمرو سلامة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد وفاتهم، إذ طالب بالتحقيق في واقعة وفاتهم وتوضيح أسباب الوفاة وذلك لعدم وجود حماية للثنائي خلال التصوير.

ونشر عمرو سلامة عبر «فيسبوك»: «تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية ويقع من عليه؟».

https://m.youtube.com/shorts/x1phJjYKRFA

وفاه ماجد هلال وكيرلس وفاه كيرلس وفاه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

قشر المانجا

بنرميها في الزبالة.. فوائد مسحوق قشور المانجو وطريقة عمله

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطباء يحذرون من الإفراط في المشروبات المحلاة.. ضوء الهاتف أو التلفاز ليلا قد يدمر القلب

الكبد

أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد