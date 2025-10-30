سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

كشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.

قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».

ونعى المخرج عمرو سلامة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد وفاتهم، إذ طالب بالتحقيق في واقعة وفاتهم وتوضيح أسباب الوفاة وذلك لعدم وجود حماية للثنائي خلال التصوير.

ونشر عمرو سلامة عبر «فيسبوك»: «تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية ويقع من عليه؟».

https://m.youtube.com/shorts/x1phJjYKRFA