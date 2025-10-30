قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم :

  • الحافز الجديد هو حافز تدريس شهري للمعلمين
  • قيمة الحافز الجديد  1000 جنيه
  • سيتم صرفه بداية من شهر نوفمبر المقبل 
  • الحافز الجديد يأتي في إطار السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين 
  • حافز التدريس سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس وسيكون إضافياً لحافز تطوير التعليم الذي يصرف لمعلمي الصفوف المطورة

وتتمثل الفئات التي ستستحق صرف حافز الـ1000 جنيه في : المعلمون المثبتون في منظومة التربية والتعليم ، والموجهون التربويون ، ومدراء ووكلاء المدارس ، والأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين .

وكان قد وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.٥٪؜ من اجمالي عدد الطلبة، فضلاً عن القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين. وفي ذات السياق

وأطلع الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير ٩٤ منهجاً لجميع المراحل التعليمية، مُشيراً إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.

