التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية

أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ومكان المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية لوظائف مديري المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 و2026 / 2027.

وأوضحت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات إعارة للدول الناطقة بغير العربية لمديري المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 والعام القادم 2026 / 2027 كالتالي:

الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025 للمتقدمين من محافظات: السويس، الجيزة، الغربية، القليوبية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، قنا، شمال سيناء، البحيرة، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، أسوان، القاهرة.

الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025: للمتقدمين من محافظات: دمياط، مطروح، المنيا، جنوب سيناء، بني سويف، المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، كفر الشيخ.

وحذرت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أنه من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد لن يتم إعادة الاختبار الشخصي له مرة أخرى.

كما أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مكان المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية لوظائف مديري المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 و2026 / 2027 سيكون بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "لمعرفة أسماء المرشحين، يُرجى زيارة صفحة إدارة الإعارات الخارجية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/external-loans/nomination-results/