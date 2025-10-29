الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: مستمرون في زيارات اعتماد المدارس بجميع المحافظات

صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء ، بأن الهيئة مستمرة في زيارات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي بجميع محافظات مصر للعام الدراسي الجاري

وقال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد : تهدف الزيارات إلى التحقق من فاعلية تطبيق خطط التطوير المدرسي، وضمان توافق الممارسات بالمؤسسات مع معايير ضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم والخريجيين



واكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على أهمية المتابعة الدورية لعمليات المراجعة الخارجية والتي تعد ضمن منهجية الهيئة لضمان الشفافية والمصداقية في إجراءات الاعتماد، ودعم المدارس لتحقيق معايير التميز والاستدامة في الأداء التربوي المؤسسي، وتمثل المتابعة الميدانية خطوة مهمة في منظومة ضمان الجودة، إذ تسهم في دعم المدارس مهنياً، ومساعدتها على بناء ثقافة التحسين المستمر، وصولاً إلى بيئة تعليمية أكثر تميزًا واستدامة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الذي قام بها الدكتور علاء عشماوي – رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى – نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي لمتابعة زيارات فرق المراجعة الخارجية إلى المدارس المتقدمة للاعتماد في إطار تنفيذ خطة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وتضمنت الجولة متابعة سير الزيارات الميدانية بكل من مدرسة الجمهورية الرسمية لغات بإدارة المعادي التعليمية ومدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بإدارة دار السلام التعليمية.



وصرحت الدكتورة اسماء مصطفي نائب رئيس الهيئة بان الزيارات الميدانية تضمنت لقاءات مع القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة، ومراجعة الوثائق والسجلات التعليمية، وملاحظة الممارسات الصفية والإدارية، بهدف الوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين.



وقد شهدت الزيارت حضور قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وأكد عبد العزيز سالم فرج – مدير عام إدارة قياس الجودة بالمديرية، أن الزيارات المراجعة والاعتماد تأتي في إطار تفعيل منظومة ضمان الجودة والاعتماد التربوي في مدارس القاهرة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تسهم في دعم المدارس ومساعدتها على استيفاء معايير التميز وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة.