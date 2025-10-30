قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"الزراعة" تنتهي من تدريب 300 مستفيد على تخطيط وإدارة المدارس الحقلية في 10 محافظات

إدارة المدارس الحقلية
إدارة المدارس الحقلية
شيماء مجدي

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا مكثفا حول تخطيط وإدارة المدارس الحقلية، والذي نفذه معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية في 10 محافظات.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بتكثيف جهود تدريب وصقل وتنمية مهارات العاملين في منظومة الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة المحافظات، وقيادات المزارعين بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في رفع قدراتهم لتقديم الدعم الفني للمزارعين، والاستفادة من الخبرات  التدريبية للباحثين، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير المعهد، أن البرنامج التدريبي استهدف تدريب 300 مستفيد من العاملين الإرشاديين وقيادات المزارعين فى محافظات: سوهاج،  والمنيا،  والقليوبية، والشرقية، والدقهلية،  والغربية،  والمنوفية،  وكفر الشيخ،  والبحيرة،  والإسكندرية.


وأوضح أن البرنامج التدريبي اشتمل علي عدد من الموضوعات من بينها: مفهوم المدارس الحقلية، وفلسفة وأسلوب المدارس الحقلية وخصائصها، وأهدافها، وأهميتها في العمل الإرشادي، والعناصر الرئيسية فيها، كما تضمن أيضا الميسرون في المدارس الحقلية من حيث خلفياتهم، وتعليمهم وخبراتهم ، وأدوارهم ، و طرق ومعايير اختيارهم وتدريبهم كعنصر رئيسى مؤثر فى تصميم وإدارة ونجاح المدارس الحقلية.

وأوضح أن البرنامج ركز على تنمية معارف ومهارات المتدربين، حول كيفية تخطيط وإنشاء المدارس الحقلية وخطوات تنفيذها، إضافة إلى التعرف على طرق تقييم وقياس الآثار التعليمية ومجالات ومؤشرات التقييم لهذه المدارس، لافتا الى أنه فى نهاية البرنامج التدريبي مارس المتدربين نشاطا علميا تطبيقيا لتخطيط وتنفيذ وإدارة المدارس الحقلية.

وشارك في تنفيذ فعاليات هذا البرنامج أكثر من 35 من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لضمان تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة.

تكثيف الأنشطة الإرشادية

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرائد الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية لتأهيل الكوادر الإرشادية وقيادات المزارعين بالمحافظات لتمكينهم من نشر التكنولوجيا الزراعية الحديثة ومساعدة المزارعين على تبنيها،  وتنويع طرق ووسائل التواصل مع المزارعين وتكثيف الأنشطة الإرشادية فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى  بما يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي كما ونوعًا   وتحقيق الإستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج.

وزارة الزراعة الإرشاد الزراعى التنمية الريفية مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية

