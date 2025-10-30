وزيرا الزراعة المصري والداخلية الزامبي يبحثان موقف المزارع المشتركة

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جاك جاكوب مويمبو، وزير الداخلية والأمن الداخلي بجمهورية زامبيا، والوفد المُرافق له، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة موقف المزارع المصرية المشتركة بدولة زامبيا. وركز الجانبان خلال اللقاء على مناقشة وتقييم أداء المزارع المصرية المشتركة في زامبيا، والتي تنفذها مصر بالتعاون مع وزارة الداخلية وزامبيا، حيث تم استعراض أهم النتائج والتحديات التي واجهت الموسم الزراعي المنقضي، ووضع الخطط الاستراتيجية للموسم الجديد، فيما يتعلق بمزرعتي مومبيش البالغ مساحتها الكلية 200 هكتار، ومزرعة كابوي البالغ مساحتها الكلية 1500 هكتار، كما بحث الجانبان إمكانيات التوسع في الاستثمار الزراعي المصري داخل زامبيا، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص المصري في هذا التوسع، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في زامبيا والخبرات المصرية المتراكمة، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد الجانبان، أهمية تعميق الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، واعداد برامج لتدريب الكوادر الزامبية لرفع مهاراتهم في النهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المستمر لتنمية المهارات الزراعية.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير الدعم الفني والتقني، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي مصر وزامبيا في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. ويأتي ذلك اللقاء في إطار الزيارة الرئاسية التي قام بها "هاكيندي هيتشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، لتعزيز التعاون المشترك، وتوحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز سبل التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي.