الصحة: السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا.. ونعزز برامج الوقاية والتشخيص المبكر
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

آية التيجي

يُعد القرنفل من أكثر الأعشاب استخدامًا في الطب الشعبي، لكن الدراسات الحديثة كشفت أن مضغ حبة واحدة يوميًا يمكن أن يُحدث تأثيرات ملحوظة على صحة الفم والجسم والمناعة، بفضل مكونه النشط الإيوجينول (Eugenol) الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا.

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا

وكشف موقع Medical News Today، وHealthline، وWebMD، عن  ما يحدث للجسم عند مضغ القرنفل يوميًا، والفوائد المذهلة التي أكدها الباحثون، إلى جانب التحذيرات الواجب الانتباه لها، ومن أهمها :

ـ تحسين صحة الفم والأسنان:
يُساهم مضغ القرنفل في مقاومة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة، إذ أظهرت دراسات أن غسولات الفم المحتوية على القرنفل كانت أكثر فاعلية من بعض الغسولات التجارية.
 ـ مكافحة رائحة الفم الكريهة:
يعمل القرنفل كمطهّر طبيعي للفم، ويُقلل من تراكم البكتيريا، مما يُساعد على التخلص من الروائح المزعجة.

ـ مضاد قوي للأكسدة:
يحتوي القرنفل على مركبات فينولية تُحارب الجذور الحرة وتُقلل من تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ـ تعزيز صحة الكبد:
أشارت بعض الأبحاث إلى أن الإيوجينول قد يحمي الكبد من التلف الناتج عن الالتهابات أو الأدوية، بفضل تأثيره المضاد للأكسدة.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:
تجارب محدودة بيّنت أن القرنفل قد يُساعد على خفض سكر الدم بعد الوجبات، لكن الأدلة البشرية ما زالت قيد الدراسة.

ـ خصائص مضادة للسرطان:
أظهرت تجارب معملية أن مستخلص القرنفل يمكن أن يُبطئ نمو بعض الخلايا السرطانية، لكن الدراسات البشرية لم تؤكد ذلك بعد.

ـ دعم صحة المعدة:
يساعد القرنفل على تعزيز إفراز المخاط في المعدة، ما يُقلل من خطر القرحة ويحسن الهضم.

أضرار محتملة يجب الحذر منها

ورغم الفوائد الكبيرة، فإن الإفراط في تناول أو مضغ القرنفل قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية، وفقا لما جاء في موقع Verywell Health، وهي :

ـ تهيّج الفم أو اللثة لدى بعض الأشخاص.

ـ احتمالية تأثيره على الكبد عند الاستخدام المفرط.

ـ قد يُسبب زيادة خطر النزيف لمن يتناولون أدوية مميعة للدم.

ـ احتمال انخفاض حاد في السكر لدى مرضى السكري.

ـ لا يُنصح به للحامل أو المرضعة دون استشارة الطبيب.

ويمنح مضغ حبة من القرنفل يوميًا الجسم فوائد متعددة أبرزها حماية الفم، تقوية المناعة، وتنشيط الدورة الدموية، إلا أن الاستخدام المعتدل هو المفتاح لتجنّب الأضرار.

وينصح الخبراء بعدم تجاوز الكمية اليومية المسموح بها، ومراجعة الطبيب قبل إدخاله في الروتين اليومي خاصة لمن يتناولون أدوية أو يعانون من أمراض مزمنة.

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

