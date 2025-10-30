قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعرض موقع صدي البلد ترتيب جدول الدوري المصري

1- سيراميكاوكليوباترا : 23 نقطة (11 مباراة)

2- الأهلي: 22 نقطة (11 مباراة)

3- المصري: 19 نقطة (11 مباراة)

4- وادي دجلة: 19 نقطة (12 مباراة)

5- الزمالك: 18 نقطة (10 مباريات)

6- إنبي: 18 نقطة (11 مباراة)

7- بيراميدز: 17 نقطة (11 مباراة)

8- زد: 16 نقطة (12 مباراة)

9- غزل المحلة: 15 نقطة (12 مباراة)

10- سموحة: 15 نقطة (11 مباراة)

11- مودرن سبورت: 15 نقطة (11 مباراة)

12- بتروجيت: 15 نقطة (11 مباراة)

13- الجونة: 15 نقطة (11 مباراة)

14- البنك الأهلي: 14 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود: 12 نقطة (11 مباراة)

16- طلائع الجيش: 10 نقاط (12 مباراة)

17- المقاولون العرب: 9 نقاط (12 مباراة)

18- فاركو: 9 نقاط (11 مباراة)

19- الاتحاد السكندري: 8 نقاط (11 مباراة)

20- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط (11 مباراة)

21- الإسماعيلي: 7 نقاط (12 مباراة)

وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات