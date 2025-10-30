قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ما أكلَه صلاح في لحظة السقوط.. تفاصيل غامضة من كواليس خسارة ليفربول

إسلام مقلد

أثار الظهور اللافت للنجم المصري محمد صلاح في مدرجات ملعب أنفيلد، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول صوره وهو يتناول قطعة من فاكهة الأناناس أثناء متابعته اللقاء الذي انتهى بهزيمة ثقيلة للريدز بثلاثية نظيفة.

صلاح، الذي غاب عن المباراة بقرار فني من المدرب الهولندي آرني سلوت بهدف إراحته، حرص على دعم زملائه من المدرجات إلى جانب دومينيك سوبوسلاي، إلا أن اللقطة التي ظهر فيها مبتسماً ممسكاً بقطعة أناناس تحولت إلى مادة دسمة للتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخرية جماهيرية من توقيت اللقطة الذي تزامن مع انهيار فريقه على أرض الملعب.

وانتشرت التعليقات والصور بشكل واسع، إذ كتب أحد المستخدمين ساخرًا: "الأناناس أبرز ما في الليلة"، فيما تساءل آخر: "هل يبدو محمد صلاح سعيداً بخسارة ليفربول أمام كريستال بالاس؟"، بينما نشر ثالث صورة لصلاح وكتب عليها: "المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. النتيجة 0-3 لبالاس!"، في إشارة تهكمية على أداء الفريق.

الهزيمة الأخيرة جاءت لتزيد من أوجاع ليفربول تحت قيادة سلوت، بعدما تلقى الفريق خمس هزائم في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، وسط تراجع واضح في الأداء وتراجع مستوى عدد من النجوم، على رأسهم محمد صلاح الذي يواجه انتقادات متزايدة من جماهير النادي بسبب تراجع معدله التهديفي هذا الموسم.

وشهدت مواجهة كريستال بالاس غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بقرار من الجهاز الفني، أبرزهم فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، وهو ما انعكس سلبًا على تماسك الفريق دفاعًا وهجومًا.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة لليفربول أمام كريستال بالاس في مختلف البطولات هذا الموسم، بعد خسارته أمامه في مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، ثم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 الشهر الماضي، قبل أن يتلقى ضربة قاسية جديدة بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة.

