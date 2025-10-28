محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول رغم تراجع مستواه.. ما هو؟

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، رقمًا تاريخيًا مع الريدز، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم ما يتعرض له من انتقادات في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

مباراة ليفربول وبرينتفورد

لعب ليفربول وبرينتفورد، السبت الماضي، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي خسر فيها الريدز بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل محمد صلاح هدفًا مميزًا في الدقيقة 88، وهو الأول له مع الريدز بالدوري الإنجليزي منذ 7 مباريات، والهدف رقم 249 بقميص الريدز تاريخيًا في مختلف المسابقات.

وجاء تقييم محمد صلاح كالتالي: 6.6، لم يقدم تمريرات حاسمة، وكانت دقة تمريراته بنسبة 70%، وسدد 5 تسديدات، كما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 57.

بهذه الخسارة توقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز السادس بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد برينتفورد للنقطة 13 في المركز العاشر.

رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح

بحسب ما ذكرته شبكة «سكواكا» العالمية، فإن محمد صلاح هو أول مهاجم يبدأ 50 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول.

كما وصل محمد صلاح بهدفه الأخير للهدف رقم 249 مع ليفربول بمختلف المسابقات، ولا يحتاج سوى هدفًا واحدًا ليصل للهدف رقم 250.

جدير بالذكر أن البداية الحالية تعد الأسوأ للفرعون المصري بـ4 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال أول 9 مباريات.

رغم تراجع مستواه، يظل محمد صلاح أبرز مساهمي ليفربول التهديفيين هذا الموسم، متساويًا مع هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو بـ7 مساهمات تهديفية لكل منهم، متفوقًا على دومينيك سوبوسلاي وفيديريكو كييزا، ما يؤكد أهميته للفريق حتى في الأوقات الصعبة.