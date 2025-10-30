قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للتجديف الشاطئي بتتويجه بلقب البطولة الأفريقية الثالثة

منتخب التجديف
منتخب التجديف
القسم الرياضي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف المقاطي ومجلس الادارة و بعثة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي بمناسبة تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، التي أُقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى رياضة التجديف في مصر، وجهود الاتحاد المصري للتجديف في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في مختلف المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين الموهوبين ضمن استراتيجية بناء جيل رياضي واعد يرفع اسم مصر في مختلف الألعاب.

وتوجه الوزير بالتهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف ورءيس البعثة الكابتن مصطفي العطار ، والجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن محمود عبد الحليم المدرب العام، والكابتن عادل بدر مدرب المنتخب، والكابتن محمد فخري مدرب اللياقة والأحمال، مشيداً بجهودهم في الإعداد الفني والبدني للاعبين.

واختتم الوزير تهنئته قائلاً: “إن إنجاز أبطال التجديف يعزز من مكانة الرياضة المصرية قارياً، ويؤكد قدرة شبابنا على تحقيق البطولات ورفع علم مصر في مختلف المنافسات، بدعم القيادة السياسية التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرياضة المصرية.

وجاء المنتخب المصري في صدارة جدول الميداليات متفوقاً على باقي المنتخبات المشاركة، حيث حلت تونس في المركز الثاني برصيد 12 ميدالية (5 ذهبيات – 5 فضيات – 2 برونزيات)، وجنوب إفريقيا في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، تلتها الجزائر ثم المغرب وليبيا.

وحقق أبطال وبطلات المنتخب المصري نتائج متميزة في مختلف المنافسات، إذ أحرز الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان ذهبية سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة، فيما توّج ياسين القماطي ومريم عوض الله بذهبية الزوجي المختلط للناشئين، وحقق علي حسن وعمر موسى المركز الأول في سباق الزوجي عمومي رجال، وزياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف في الزوجي ناشئين.

كما أحرز أحمد العتيق ومريم عوض الله ذهبية الزوجي المختلط تحت 23 سنة، وريماس أحمد وعاليا علي ذهبية الزوجي ناشئات، فيما توجت مريم عوض الله بذهبية فردي سكيف ناشئات، وعمر القماطي بذهبية فردي سكيف عمومي رجال.

أما الميداليات الفضية فجاءت عبر عمر القماطي وزياد سلامة في سباق الزوجي رجال تحت 23 سنة، وزياد سلامة في فردي سكيف رجال تحت 23 سنة، ويوسف سلامة في فردي سكيف ناشئين.

فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب حبيبة علي في فردي سكيف عمومي سيدات، ومريم عبد اللطيف وسلمى صفوان في الزوجي سيدات عمومي، وأحمد عتيق ومريم عوض الله في الزوجي المختلط.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

