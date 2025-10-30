قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالأسماء| قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلي
ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء. 

كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ويميل للبرودة في آخره، في أجواء تتسم بالاستقرار النسبي ودرجات الحرارة المعتدلة التي تميز نهايات شهر أكتوبر في مصر.

حالة الطقس

شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح متقطعة

وأوضح خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى تلك المناطق. 

وتزداد أهمية الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم. 

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متفرقة، مما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة في ساعات النهار.

حالة الطقس

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية. 

أما البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وهي ظروف مواتية لحركة الملاحة البحرية والصيد في معظم المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى الآتية:
القاهرة 29 – 20، العاصمة الإدارية 30 – 19، 6 أكتوبر 30 – 19، بنها 29 – 20، دمنهور 29 – 20، وادي النطرون 28 – 19، كفر الشيخ 28 – 18، المنصورة 29 – 19، الزقازيق 29 – 19، شبين الكوم 28 – 18، طنطا 27 – 18، دمياط 26 – 22، بورسعيد 27 – 23، الإسماعيلية 30 – 18، السويس 29 – 20، العريش 28 – 18، رفح 27 – 17، رأس سدر 28 – 21، نخل 26 – 14، كاترين 24 – 12، الطور 28 – 20، طابا 29 – 19، شرم الشيخ 32 – 24، الإسكندرية 27 – 19، العلمين 27 – 18، مطروح 26 – 19، السلوم 26 – 18، سيوة 29 – 16، رأس غارب 30 – 22، الغردقة 31 – 22، سفاجا 31 – 22، مرسى علم 32 – 23، شلاتين 33 – 23، حلايب 30 – 24، أبو رماد 32 – 22، رأس حدربة 31 – 23، الفيوم 29 – 18، بني سويف 30 – 19، المنيا 30 – 18، أسيوط 31 – 17، سوهاج 32 – 17، قنا 33 – 18، الأقصر 34 – 19، أسوان 35 – 21، الوادي الجديد 33 – 20، أبو سمبل 35 – 21.

حالة الطقس

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:
مكة 36 – 27، المدينة 36 – 23، الرياض 31 – 19، المنامة 30 – 24، أبوظبي 33 – 26، الدوحة 32 – 24، الكويت 35 – 20، دمشق 27 – 09، بيروت 28 – 21، عمان 27 – 15، القدس 26 – 18، غزة 28 – 21، بغداد 33 – 19، مسقط 32 – 28، صنعاء 23 – 09، الخرطوم 39 – 25، طرابلس 27 – 20، تونس 27 – 17، الجزائر 23 – 14، الرباط 24 – 14، نواكشوط 36 – 23.

الحرارة العالمية بين اعتدال أوروبا ودفء آسيا وأفريقيا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
أنقرة 19 – 01، إسطنبول 20 – 11، إسلام آباد 29 – 15، نيودلهي 29 – 20، جاكرتا 31 – 24، بكين 18 – 04، كوالالمبور 37 – 25، طوكيو 18 – 14، أثينا 22 – 16، روما 23 – 12، باريس 17 – 14، مدريد 17 – 12، برلين 12 – 07، لندن 17 – 12، مونتريال 09 – 05، موسكو 06 – 05، نيويورك 14 – 09، واشنطن 16 – 08، أديس أبابا 24 – 11.

الطقس ارشيفيه

وتشير تلك البيانات إلى تباين واضح في درجات الحرارة بين نصف الكرة الشمالي والجنوب الشرقي من العالم، إذ تبدأ أجواء البرودة في أوروبا، بينما تسود درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا في المناطق المدارية والعربية، ما يعكس استمرار الفصول الانتقالية وتغيرها حول العالم.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات أذن لاسلكية بالأسواق.. وساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو 2026 الجديدة

هيونداي فينيو 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

