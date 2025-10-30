الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ويميل للبرودة في آخره، في أجواء تتسم بالاستقرار النسبي ودرجات الحرارة المعتدلة التي تميز نهايات شهر أكتوبر في مصر.

شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح متقطعة

وأوضح خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى تلك المناطق.

وتزداد أهمية الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متفرقة، مما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة في ساعات النهار.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وهي ظروف مواتية لحركة الملاحة البحرية والصيد في معظم المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى الآتية:

القاهرة 29 – 20، العاصمة الإدارية 30 – 19، 6 أكتوبر 30 – 19، بنها 29 – 20، دمنهور 29 – 20، وادي النطرون 28 – 19، كفر الشيخ 28 – 18، المنصورة 29 – 19، الزقازيق 29 – 19، شبين الكوم 28 – 18، طنطا 27 – 18، دمياط 26 – 22، بورسعيد 27 – 23، الإسماعيلية 30 – 18، السويس 29 – 20، العريش 28 – 18، رفح 27 – 17، رأس سدر 28 – 21، نخل 26 – 14، كاترين 24 – 12، الطور 28 – 20، طابا 29 – 19، شرم الشيخ 32 – 24، الإسكندرية 27 – 19، العلمين 27 – 18، مطروح 26 – 19، السلوم 26 – 18، سيوة 29 – 16، رأس غارب 30 – 22، الغردقة 31 – 22، سفاجا 31 – 22، مرسى علم 32 – 23، شلاتين 33 – 23، حلايب 30 – 24، أبو رماد 32 – 22، رأس حدربة 31 – 23، الفيوم 29 – 18، بني سويف 30 – 19، المنيا 30 – 18، أسيوط 31 – 17، سوهاج 32 – 17، قنا 33 – 18، الأقصر 34 – 19، أسوان 35 – 21، الوادي الجديد 33 – 20، أبو سمبل 35 – 21.

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

مكة 36 – 27، المدينة 36 – 23، الرياض 31 – 19، المنامة 30 – 24، أبوظبي 33 – 26، الدوحة 32 – 24، الكويت 35 – 20، دمشق 27 – 09، بيروت 28 – 21، عمان 27 – 15، القدس 26 – 18، غزة 28 – 21، بغداد 33 – 19، مسقط 32 – 28، صنعاء 23 – 09، الخرطوم 39 – 25، طرابلس 27 – 20، تونس 27 – 17، الجزائر 23 – 14، الرباط 24 – 14، نواكشوط 36 – 23.

الحرارة العالمية بين اعتدال أوروبا ودفء آسيا وأفريقيا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 19 – 01، إسطنبول 20 – 11، إسلام آباد 29 – 15، نيودلهي 29 – 20، جاكرتا 31 – 24، بكين 18 – 04، كوالالمبور 37 – 25، طوكيو 18 – 14، أثينا 22 – 16، روما 23 – 12، باريس 17 – 14، مدريد 17 – 12، برلين 12 – 07، لندن 17 – 12، مونتريال 09 – 05، موسكو 06 – 05، نيويورك 14 – 09، واشنطن 16 – 08، أديس أبابا 24 – 11.

وتشير تلك البيانات إلى تباين واضح في درجات الحرارة بين نصف الكرة الشمالي والجنوب الشرقي من العالم، إذ تبدأ أجواء البرودة في أوروبا، بينما تسود درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا في المناطق المدارية والعربية، ما يعكس استمرار الفصول الانتقالية وتغيرها حول العالم.