قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار خفيفة تلطف أجواء السواحل والقاهرة الكبرى اليوم| الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في مصر 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد أجواءً مائلة للبرودة في الصباح الباكر ومائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة.

وشهد الطقس اليوم صباحا نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

نشاط رياح وأمطار 

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى مترين، والبحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 30 للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

الحق اشتري.. ساعة Galaxy Watch FE بخصم كبير

تحديث HyperOS 3

بميزات ثورية.. تحديث واجهة HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

رينو داستر موديل 2019

رينو داستر كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد