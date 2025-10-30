أمطار خفيفة تلطف أجواء السواحل والقاهرة الكبرى اليوم| الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد أجواءً مائلة للبرودة في الصباح الباكر ومائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة.

وشهد الطقس اليوم صباحا نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

نشاط رياح وأمطار

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى مترين، والبحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 30 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة