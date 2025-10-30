قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة اعتداء طاقم تمريض علي مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

توجيهات عاجلة 


كما وجهت النيابة العامة بعرض  المريضة تفيده يوسف علي الطب الشرعي ومفتش الصحة لإعداد تقرير طبي متكامل حزب ملابسات الاعتداء عليها .
كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مجلس إدارة المستشفي الخاص وطاقم التمريض التابع لها لأخذ أقوالهم في واقعة تورطهم في الاعتداء علي السيدة العجوز المسنة المشار إليها .
وأفادت التقارير الطبية الصادر من مستشفى طنطا الجامعي عن وجود سحجات وكدمات متفرقة على الصدر واليدين والكتف الأيسر.

تقارير طبية 

كما افاد تقرير الصادر من جامعة طنطا أن السيدة البالغة من العمر 75 سنة ، لا تعاني من كسور أو تجلطات، وأن حالتها مستقرة وتحتاج إلى علاج لأقل من 21 يومًا ما لم تحدث مضاعفات.

تحرك عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود  بلاغ من المجني عليها تتهم فيه طاقم التمريض بالاعتداء عليها خلال تواجدها داخل قسم العناية المركزة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر  رقم 8794 لسنة 2025 إداري ثان طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

